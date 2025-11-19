Meteo Roma del 19-11-2025 ore 06 | 15

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole al mattino con piogge sparse Liguria regioni di Nord Est anche a carattere di temporale tra pomeriggio stira fenomeni che insistono soprattutto su Liguria Triveneto neve sulle Alpi in calo fin verso i 900 mm entro sera al centro numero si regola il transito nel corso della giornata con piogge sparse possibili su Toscana Umbria e Lazio sia al mattino che al pomeriggio in serata e nottata peggiora con acquazzoni e temporali su Marche basso Lazio al Sud numero di teschio nel corso della giornata con piogge sparse possibili su Campania Calabria e isole maggiori tra la sera notte peggiora con acquazzoni temporali in arrivo soprattutto sul Campania e Calabria temperature minime in calo al nord al centro sud e massimi nomi internord l'induzione al centro-sud e previsioni del tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 19-11-2025 ore 06:15

