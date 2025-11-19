Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 19 novembre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 19 novembre. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 4mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 19 novembre 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

Meteo: previsioni per oggi https://www.newtuscia.it/2025/11/18/meteo-previsioni-per-oggi/ - facebook.com Vai su Facebook

Svolta improvvisa con crollo termico fino a 10 gradi #meteo #previsioni Vai su X

Meteo a Napoli e in Campania, in arrivo due fasi di maltempo: ecco le previsioni giorno per giorno - Sta oramai per volgere al termine la fase di tempo stabile avviatasi nella giornata di martedì, distintasi per la significativa escursione termica fra il dì e la notte, ... Scrive ilmattino.it

Le previsioni meteo su Napoli e Campania: giornate soleggiate, pioggia nel fine settimana - Settimana di meteo stabile in Campania fino a venerdì 14 novembre: poi nel weekend torna la pioggia. Scrive fanpage.it

Meteo, allerta maltempo per grandine e nubifragi al Nord. Ecco dove e quando - Temporali violenti con rischio grandine stanno per arrivare sul Nord Italia già da oggi, mercoledì 23 luglio, per effetto di un fronte instabile di origine atlantica in quota provocato dal ciclone ... Segnala tg24.sky.it