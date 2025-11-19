Messi potrebbe tornare al Barcellona grazie alla clausola Beckham Marca
Messi parla: un sorprendente post ha scosso Barcellona e ha fatto sognare i tifosi blaugrana con un possibile ritorno dell’argentino. “ Spero che un giorno possa tornare, e non solo per salutare come giocatore ”, ha confessato Leo Messi sui suoi social con una foto inaspettata al Camp Nou che ha fatto il giro del mondo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leo Messi (@leomessi) Scrive Marca: “Il capitano dell’Albiceleste ha recentemente rinnovato il suo contratto con l’Inter Miami fino al 2028. Tuttavia, esiste una via promossa da Beckham che permetterebbe a Messi di tornare al Barça senza compromettere il suo rapporto contrattuale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cimeli dei Rolling Stones provenienti da una collezione privata saranno messi all'asta il mese prossimo, in una vendita che potrebbe raccogliere circa 1,3 milioni di dollari. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Messi potrebbe tornare al Barcellona grazie alla “clausola Beckham” (Marca) - Messi sogna il ritorno al Barcellona con la clausola Beckham, per salutare il club e prepararsi al Mondiale 2026. Come scrive ilnapolista.it
Barcellona, Laporta: “Il ritorno di Messi è impossibile. Il suo addio? Non me ne pento” - Il presidente del Barcellona Joan Laporte ha rilasciato un'intervista a Catalunya Radio in cui ha parlato di Lionel Messi ... Riporta gianlucadimarzio.com
Il ritorno di Messi al Barcellona è “irrealistico”, dice il presidente del club Laporta - Le prospettive di un ritorno di Lionel Messi al Barcellona come giocatore sono “irrealistiche”, dice il presidente del club spagnolo Joan Laporta. Da oltrelalinea.news