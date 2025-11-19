messi potrebbe tornare al barcellona grazie alla clausola beckham marca

Messi parla: un sorprendente post ha scosso Barcellona e ha fatto sognare i tifosi blaugrana con un possibile ritorno dell’argentino. “ Spero che un giorno possa tornare, e non solo per salutare come giocatore ”, ha confessato Leo Messi sui suoi social con una foto inaspettata al Camp Nou che ha fatto il giro del mondo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leo Messi (@leomessi) Scrive Marca: “Il capitano dell’Albiceleste ha recentemente rinnovato il suo contratto con l’Inter Miami fino al 2028. Tuttavia, esiste una via promossa da Beckham che permetterebbe a Messi di tornare al Barça senza compromettere il suo rapporto contrattuale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

