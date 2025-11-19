Mercato Parma ci siamo! E’ in dirittura d’arrivo il sostituto di Suzuki! Cuesta può sorridere le ultimissime

Mercato Parma, vicino al colpo: il sostituto di Suzuki è ormai alle porte! Si tratta di Vicente Guaita, ex Valencia. I dettagli Dopo l’infortunio di Zion Suzuki, costretto a un’operazione alla mano dopo la partita contro il Milan, il Parma ha deciso di intervenire sul mercato per garantire al tecnico un portiere titolare di esperienza. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Parma, ci siamo! E’ in dirittura d’arrivo il sostituto di Suzuki! Cuesta può sorridere, le ultimissime

