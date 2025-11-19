Mercato Juventus, Roma alla disperata ricerca di un centravanti. Zirkzee è l’obiettivo: il calvario allo United è finito, i giallorossi cercano l’anticipo. Con il via alle trattative di calciomercato che si avvicina, la Roma è alla disperata ricerca di un centravanti. Mancano 45 giorni esatti all’inizio della finestra invernale dei trasferimenti. In questo scenario, le voci attorno a Joshua Zirkzee, l’ex Bologna, sono tutto fuorché casuali. Quello che la punta olandese sta vivendo al Manchester United è un calvario che va avanti ormai da un anno e mezzo. Aveva iniziato anche benino appena arrivato, ma dopo poco anche lui è finito nel tritacarne dei Red Devils, che tutto ingloba e nessuno risparmia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, Roma sull’ex obiettivo dei bianconeri: a gennaio l’opportunità può trasformarsi in realtà. Cosa sta succedendo