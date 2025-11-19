Mercato Juventus Moretto chiude l’ipotesi a centrocampo Svelati i veri obiettivi di Comolli | la situazione

Mercato Juventus, Moretto chiude l’ipotesi. Il giocatore non è valutato, nonostante la Vecchia Signora cerchi difensori e centrocampisti. Il nome di Granit Xhaka era tornato a circolare con insistenza nell’ambiente bianconero. A mettere un punto fermo sull’indiscrezione è intervenuto il giornalista Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano. L’analisi del mercato si è concentrata sulla Juventus, che sta valutando diversi profili per la prossima sessione, ma che non include lo svizzero. Moretto ha voluto abbassare l’hype attorno al centrocampista. Secondo le sue fonti, non ci sono stati contatti per Xhaka con il club di Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, Moretto chiude l’ipotesi a centrocampo. Svelati i veri obiettivi di Comolli: la situazione

Argomenti simili trattati di recente

L'AD della Juventus pensa già al mercato: ha messo nel mirino il talento https://mdst.it/4oKyQwa #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Cioè, la #Juventus ha 3 punte di ruolo, 2 acquistate nel mercato estivo, e giocherà con #Yildiz falso 9? Vai su X

Juve, Moretto: 'Mendoza dell’Elche è un calciatore che seguono da tempo' - Il giornalista Matteo Moretto è intervenuto ai microfoni di Juventibus e parlando del mercato dei bianconeri ha detto: " Mendoza dell'Elche è un calciatore che stanno seguendo da tempo. Si legge su it.blastingnews.com

Juventus, Moretto: ‘Per il ruolo di ds attenzione a Palmeiro’ - La Juventus è al lavoro per trovare un nuovo direttore sportivo e la lista dei candidati si sarebbe ulteriormente ridotta ... Lo riporta it.blastingnews.com

Zhegrova Juventus: retroscena sul futuro del kosovaro. Cosa pensa l’esterno bianconero e qual è la posizione del club dopo il suo inizio di stagione! Ultimissime - Zhegrova Juventus: novità importanti sul futuro del kosovaro, ecco cosa pensano il club bianconero e il giocatore dopo l’inizio di stagione Minuto dopo minuto, la fiducia cresce. Come scrive juventusnews24.com