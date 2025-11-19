Mercato Juve | Comolli guarda di nuovo in Ligue 1 anche per il regista Lui viene considerato il profilo ideale

per rinforzare la mediana bianconera. La lavagna tattica di Luciano Spalletti ha un vuoto da colmare a centrocampo, un tassello mancante fondamentale per completare la trasformazione della Juventus. Il neo-tecnico bianconero, che sta lavorando intensamente durante la sosta per passare stabilmente al 4-3-3, ha individuato la priorità assoluta per il mercato di gennaio: un regista puro, un leader capace di dettare i tempi e garantire il necessario equilibrio tattico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: Comolli guarda di nuovo in Ligue 1, anche per il regista. Lui viene considerato il profilo ideale

