Mercato Juve | Comolli guarda di nuovo in Ligue 1 anche per il regista Lui viene considerato il profilo ideale

per rinforzare la mediana bianconera. La  lavagna tattica  di  Luciano Spalletti  ha un  vuoto da colmare  a centrocampo, un  tassello mancante  fondamentale per completare la  trasformazione della Juventus. Il  neo-tecnico bianconero, che sta lavorando intensamente durante la sosta per passare  stabilmente al 4-3-3, ha individuato la  priorità assoluta  per il mercato di gennaio: un  regista puro, un  leader  capace di  dettare i tempi  e garantire il necessario  equilibrio tattico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

