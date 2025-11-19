Mercato Inter Sommer ai saluti? Inizia il casting per il sostituto ma prima c’è un’incognita da risolvere
Inter News 24 : ecco di che si tratta. Il contratto in scadenza e la carta d’identità di Yann Sommer impongono riflessioni profonde e immediate in casa Inter. La dirigenza del club nerazzurro è consapevole che, al più tardi nella prossima estate, dovrà scegliere l’erede definitivo del portiere elvetico, protagonista degli ultimi successi ma ormai nella fase finale della carriera. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, nella società meneghina le gerarchie tra i pali sono sempre state storicamente chiare e rigide: dal “Triplete” di Julio Cesar alla lunga egemonia di Samir Handanovic, fino alla parentesi di Andre Onana, il titolare è sempre stato uno solo e indiscusso, con i vice relegati a poche apparizioni (come confermano le 53 presenze di Sommer lo scorso anno). 🔗 Leggi su Internews24.com
