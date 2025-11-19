Sempre attivo il mercato dei dilettanti. L’Audax Calcio Piobbico punta a rinforzarsi e a questo scopo ha ingaggiato l’esterno di sinistra Filmon Incerti (nella foto con il presidente Compari e Pazzaglia), classe 2004: nato in Etiopia e cittadino italiano, è cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, nella passata stagione è stato al Fano (Terza categoria) e in precedenza in Eccellenza alla Vignolese 1907. Il Villa Ceccolini (Seconda categoria- girone B) ha ingaggiato l’attaccante Lorenzo Turrini ex Mombaroccio. Si sono separate le strade tra il difensore Diego Orlietti e la Jesina. Coppa Marche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato dilettanti. Un attaccante per il Piobbico. Ingaggiato l’ex Sassuolo Incerti