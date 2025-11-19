Mercatini di Natale a Roccascalegna

Tornano i mercatini di Natale a Roccascalegna. L'appuntamento è nel weekend del 29 e 30 novembre e nei giorni 6, 7 e8 dicembre 2025 con gli spettacoli gratuiti per grandi e piccini, artigianato, street food e musica per tutti i gusti.Il castello sarà aperto con orario continuato dalle 10 alle 18. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

