Mendoza alla Juve | contatti vivi per il nuovo Pedri L’Elche ha fissato il prezzo ma occhio alla mossa di questi due top club europei Svelata la situazione attorno all’obiettivo bianconero
Mendoza alla Juve: contatti per il nuovo Pedri. L’Elche fissa il prezzo, ma l’ostacolo è rappresentato dalla concorrenza di questi due top club europei. La caccia al regista è aperta. La Juve di Luciano Spalletti ha individuato nel centrocampo un reparto da rinforzare, e mentre si valutano profili d’esperienza come Granit Xhaka, la dirigenza tiene caldissima la pista che porta a uno dei talenti più cristallini del calcio spagnolo: Rodrigo Mendoza. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i contatti tra la Vecchia Signora e l’ Elche sono vivi e costanti. Il club bianconero non ha mai smesso di monitorare il ragazzo, dopo essere rimasto folgorato dalle sue prestazioni durante l’estate nel corso del Mondiale Under 20. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
