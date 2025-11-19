Mendoza alla Juve | contatti vivi per il nuovo Pedri L’Elche ha fissato il prezzo ma occhio alla mossa di questi due top club europei Svelata la situazione attorno all’obiettivo bianconero

Juventusnews24.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mendoza alla Juve: contatti per il nuovo Pedri. L’Elche fissa il prezzo, ma l’ostacolo è rappresentato dalla concorrenza di questi due top club europei. La caccia al regista è aperta. La Juve di Luciano Spalletti ha individuato nel centrocampo un reparto da rinforzare, e mentre si valutano profili d’esperienza come Granit Xhaka, la dirigenza tiene caldissima la pista che porta a uno dei talenti più cristallini del calcio spagnolo: Rodrigo Mendoza. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i contatti tra la Vecchia Signora e l’ Elche sono vivi e costanti. Il club bianconero non ha mai smesso di monitorare il ragazzo, dopo essere rimasto folgorato dalle sue prestazioni durante l’estate nel corso del Mondiale Under 20. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mendoza alla juve contatti vivi per il nuovo pedri l8217elche ha fissato il prezzo ma occhio alla mossa di questi due top club europei svelata la situazione attorno all8217obiettivo bianconero

© Juventusnews24.com - Mendoza alla Juve: contatti vivi per il nuovo Pedri. L’Elche ha fissato il prezzo, ma occhio alla mossa di questi due top club europei. Svelata la situazione attorno all’obiettivo bianconero

Scopri altri approfondimenti

Juve, mantenuti vivi i contatti con il Psg per Kolo Muani - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Secondo video.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Mendoza Juve Contatti Vivi