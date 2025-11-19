Meloni vede il premier croato | Tempi maturi per riunificare l’Europa con i Balcani

“Abbiamo parlato di quello che io definisco la riunificazione dell’Europa, delle necessità cioè di garantire ai Balcani occidentali la prospettiva concreta di adesione all’Ue. Credo che siano maturi i tempi per una accelerazione di questo processo perché l’Europa non sarà mai veramente unita finché popoli e nazioni europee non faranno ingresso nella famiglia dell’Ue. Penso che insieme possiamo lavorare anche su questa sfida”. Così la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine dell’incontro con il primo ministro croato Andrej Plenkovi?. Meloni- Plenkovi?: tempi maturi per la riunificazione dell’Europa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni vede il premier croato: “Tempi maturi per riunificare l’Europa con i Balcani”

