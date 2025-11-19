Meloni vede il premier croato | Tempi maturi per riunificare l’Europa con i Balcani

Secoloditalia.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Abbiamo parlato di quello che io definisco la riunificazione dell’Europa, delle necessità cioè di garantire ai Balcani occidentali la prospettiva concreta di adesione all’Ue. Credo che siano maturi i tempi per una accelerazione di questo processo perché l’Europa non sarà mai veramente unita finché popoli e nazioni europee non faranno ingresso nella famiglia dell’Ue. Penso che insieme possiamo lavorare anche su questa sfida”. Così la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine dell’incontro con il primo ministro croato Andrej Plenkovi?. Meloni- Plenkovi?: tempi maturi per la riunificazione dell’Europa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

