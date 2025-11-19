Meloni | Per Prodi la sinistra non vince perché ha voltato le spalle all’Italia? Lui ha una cattedra all’università su questo
Attacchi alla sinistra e anche all’ex premier Romano Prodi. Giorgia Meloni dal palco del comizio a Padova a sostegno del leghista Alberto Stefani, candidato del centrodestra come presidente del Veneto, ne ha per tutti. “La sinistra non vince le elezioni perché ha voltato le spalle all’Italia”, lo ha detto “Prodi, e se lo dice lui che sul voltare le spalle all’Italia ha una cattedra all’università chi siamo noi per smentirlo?”, ha detto Meloni. “Anche qui L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
