Meloni-Mattarella chiarimento al Quirinale dopo il caso Bignami

Feedpress.me | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un confronto diretto al Quirinale ha dissipato le tensioni maturate nelle ultime ore tra Palazzo Chigi e la Presidenza della Repubblica, dopo le polemiche nate dalle dichiarazioni del capogruppo di FdI alla Camera e dalla reazione del Colle. Fonti di Palazzo Chigi riferiscono che, al termine dell’incontro tra Giorgia Meloni e il Presidente Sergio Mattarella, è stata esclusa qualsiasi ipotesi di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

meloni mattarella chiarimento al quirinale dopo il caso bignami

© Feedpress.me - Meloni-Mattarella, chiarimento al Quirinale dopo il caso Bignami

Leggi anche questi approfondimenti

meloni mattarella chiarimento quirinaleCome sono i rapporti tra Mattarella e Meloni? - Sono tutt'altro che distesi i rapporti fra Palazzo Chigi e Quirinale dopo l'incontro odierno fra Mattarella e Meloni. Da startmag.it

Giorgia Meloni al Quirinale: incontro con Sergio Mattarella tra chiarimenti e sintonia istituzionale - Mattarella incontra Meloni al Quirinale per chiarire le tensioni istituzionali e ribadire la sintonia tra Governo e Presidenza della Repubblica. Lo riporta notizie.it

meloni mattarella chiarimento quirinaleMeloni incontra Mattarella al Quirinale: c’è “sintonia”, ma parole Garofani “inopportune” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meloni incontra Mattarella al Quirinale: c’è “sintonia”, ma parole Garofani “inopportune” ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Mattarella Chiarimento Quirinale