Meloni-Mattarella chiarimento al Quirinale dopo il caso Bignami

Un confronto diretto al Quirinale ha dissipato le tensioni maturate nelle ultime ore tra Palazzo Chigi e la Presidenza della Repubblica, dopo le polemiche nate dalle dichiarazioni del capogruppo di FdI alla Camera e dalla reazione del Colle. Fonti di Palazzo Chigi riferiscono che, al termine dell'incontro tra Giorgia Meloni e il Presidente Sergio Mattarella, è stata esclusa qualsiasi ipotesi di.

