Meloni | L' Europa non sarà veramente unita finché popoli dei Balcani resteranno fuori

Iltempo.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2025 "Con il premier Plenkovic abbiamo parlato di quella che io definisco la riunificazione dell'Europa, cioè della necessità cioè di garantire ai Balcani occidentali una prospettiva concreta di adesione all'Unione Europea. Credo che siano maturi i tempi per un'accelerazione di questo processo perché l'Europa non sarà veramente unita finché popoli e nazioni che europei sono non faranno ingresso anche nella famiglia dell'Unione Europea. Penso che insieme possiamo lavorare anche su questa sfida che è una sfida strategica per entrambi" così la premier Meloni durante la conferenza stampa congiunta a seguito dell'incontro con il premier croato Plenkovic. 🔗 Leggi su Iltempo.it

