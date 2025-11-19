Meloni in Quirinale da Mattarella incontro con il capo dello Stato dopo le tensioni FdI-Colle sulle frasi di un consigliere
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in mattinata al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Le parole del consigliere Garofani (da lui non smentite) sono una notizia degna di nota? Sì. Esiste un complotto del Quirinale contro Meloni? Comico. C'è un tentativo politico da parte del partito della premier di accreditare quel complotto? Decisamente.
Alta tensione tra Quirinale e palazzo Chigi. Il capogruppo di Fdi Bignami chiede di smentire «il piano per fermare Meloni» denunciato da «La Verità», che tira in ballo un consigliere di Mattarella. L'Ira del presidente: «Si sconfina nel ridicolo».
