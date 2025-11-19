Meloni e Mattarella faccia a faccia dopo le polemiche | cos’è successo

Le recenti polemiche legate al caso Garofani che hanno investito i vertici delle istituzioni italiane hanno reso inevitabile un incontro chiarificatore tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo fonti ufficiali di Palazzo Chigi, al termine del colloquio è stato ribadito che «non esiste alcuno scontro istituzionale», sottolineando la volontà di mantenere un rapporto saldo tra le due principali cariche dello Stato. Palazzo Chigi e il Quirinale: incontro tra Meloni e Mattarella. L’incontro è stato organizzato su iniziativa della stessa Meloni, che nella mattinata aveva contattato telefonicamente il Capo dello Stato per concordare tempi e modalità della visita. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Meloni e Mattarella faccia a faccia dopo le polemiche: cos’è successo

Altre letture consigliate

Giorgia Meloni da Mattarella: "Da Garofani parole inopportune. Ma non esiste nessuno scontro istituzionale" Vai su X

+++ IL PREMIER CROATO PLENKOVIC MERCOLEDÌ A ROMA DA MATTARELLA, FONTANA E MELONI. L'ALLERTA DELL'UUNIONE DEGLI ISTRIANI SULLA LISTA DELLA SPESA: "NO A LEGGE PERMANENTE DI FINANZIAMENTO DELLA MINORANZA IT - facebook.com Vai su Facebook

Meloni vede Mattarella dopo caos consigliere: “Nessuno scontro istituzionale” - Il faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella dopo il caos per alcune parole di un consigliere. newsmondo.it scrive

Mattarella-Meloni, faccia a faccia lampo: 20 minuti per spegnere un incendio istituzionale - Appena lasciato il Quirinale, la premier è tornata a palazzo Chigi dove nel pomeriggio ha ricevuto il primo ministro della Repubblica di Croazia, Andrej Plenkovic, proseguendo la sua agenda di impegni ... Si legge su msn.com

Meloni sale al Colle da Mattarella, cosa c'è dietro lo scontro (negato) tra Fdi e il Quirinale - Ma cosa c'è, davvero, dietro allo scontro (negato, per la verità) tra Fratelli d'Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, e il Quirinale? Riporta ilmessaggero.it