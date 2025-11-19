Meloni e Mattarella faccia a faccia dopo le polemiche | cos’è successo

Tvzap.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti polemiche legate al caso Garofani che hanno investito i vertici delle istituzioni italiane hanno reso inevitabile un incontro chiarificatore tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo fonti ufficiali di Palazzo Chigi, al termine del colloquio è stato ribadito che «non esiste alcuno scontro istituzionale», sottolineando la volontà di mantenere un rapporto saldo tra le due principali cariche dello Stato. Palazzo Chigi e il Quirinale: incontro tra Meloni e Mattarella. L’incontro è stato organizzato su iniziativa della stessa Meloni, che nella mattinata aveva contattato telefonicamente il Capo dello Stato per concordare tempi e modalità della visita. 🔗 Leggi su Tvzap.it

meloni e mattarella faccia a faccia dopo le polemiche cos8217232 successo

© Tvzap.it - Meloni e Mattarella faccia a faccia dopo le polemiche: cos’è successo

Altre letture consigliate

meloni mattarella faccia facciaMeloni vede Mattarella dopo caos consigliere: “Nessuno scontro istituzionale” - Il faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella dopo il caos per alcune parole di un consigliere. newsmondo.it scrive

meloni mattarella faccia facciaMattarella-Meloni, faccia a faccia lampo: 20 minuti per spegnere un incendio istituzionale - Appena lasciato il Quirinale, la premier è tornata a palazzo Chigi dove nel pomeriggio ha ricevuto il primo ministro della Repubblica di Croazia, Andrej Plenkovic, proseguendo la sua agenda di impegni ... Si legge su msn.com

meloni mattarella faccia facciaMeloni sale al Colle da Mattarella, cosa c'è dietro lo scontro (negato) tra Fdi e il Quirinale - Ma cosa c'è, davvero, dietro allo scontro (negato, per la verità) tra Fratelli d'Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, e il Quirinale? Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Mattarella Faccia Faccia