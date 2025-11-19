Meloni e Garofani | scontro FdI-Colle Le ombre sui giochi di Palazzo
Regalate più garofani. Il giardino di Meloni ha le spine. Si comincia a temere davvero l’esito del referendum sulla giustizia. Sboccia il caso Francesco Saverio Garofani, ex dep. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altre letture consigliate
Belpietro scrive che Francesco Saverio Garofani, uno dei “consiglieri di #Mattarella che a quanto pare si agitano nella speranza di fare uno sgambetto a Giorgia Meloni”. Bignami (Fdi) chiede conto al Quirinale che replica. Belpietro conferma tutto. Come Loch Vai su X
Francesco Saverio Garofani, consigliere di Mattarella, starebbe organizzando una «grande lista civica nazionale». E lo sgambetto a Meloni - facebook.com Vai su Facebook
“Quirinale manovra contro Meloni”/ FdI rilancia articolo ‘LaVerità’, Colle “parole ridicole”: cos’è successo - Quirinale contro capogruppo FdI Bignami: cos'è successo, l'articolo di Belpietro, le "manovre del Colle" contro Meloni e le posizioni in campo ... Scrive ilsussidiario.net
Francesco Garofani e il presunto piano del Quirinale per fermare Giorgia Meloni: «Chiacchierata, non complotto» - Francesco Garofani smentisce il piano del Quirinale per fermare Giorgia Meloni. Lo riporta msn.com
FdI, l'attacco a un consigliere del Colle è un caso. Bignami: «È contro Meloni». ll Quirinale: ridicolo - Da un lato il partito della premier, Fratelli d’Italia, dall’altro il Quirinale, dove appena 24 ore prima il ... Da ilmessaggero.it