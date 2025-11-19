Meloni al Quirinale per incontrare Mattarella | ieri la polemica tra FdI e Colle
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, appena rientrata a Roma da Mestre, si è recata al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’incontro era stato proposto dal Presidente Meloni questa mattina, con una telefonata al Capo dello Stato, finalizzata a programmare la visita. Ieri la polemica tra FdI e il Colle. Ad innescare la polemica politica ieri erano stati alcuni virgolettati attribuiti dal quotidiano ‘La Verità’ a Francesco Saverio Garofani, consigliere per la difesa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e incentrati su presunte manovre per sbarrare la strada a Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Le parole del consigliere Garofani (da lui non smentite) sono una notizia degna di nota? Sì. Esiste un complotto del Quirinale contro Meloni? Comico. C'è un tentativo politico da parte del partito della premier di accreditare quel complotto? Decisamente. Siamo Vai su X
Alta tensione tra Quirinale e palazzo Chigi. Il capogruppo di Fdi Bignami chiede di smentire «il piano per fermare Meloni» denunciato da «La Verità», che tira in ballo un consigliere di Mattarella. L’Ira del presidente: «Si sconfina nel ridicolo». Il sottosegretario - facebook.com Vai su Facebook
Dopo le polemiche Meloni al Quirinale per incontrare Mattarella - Dopo il duro scontro di ieri seguito alle dichiarazioni del capogruppo di FdI a Montecitorio Galeazzo Bignami, questa mattina, la premier, appena rientrara da Mestre si è recata al Colle per un incont ... Scrive ilfoglio.it
Meloni in Quirinale da Mattarella, incontro con il capo dello Stato'incontro dopo il caso del «piano del Colle contro di lei» - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in mattinata al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ilmessaggero.it
Meloni al Quirinale per incontrare Mattarella - A quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appena rientrata a Roma da Mestre, si è recata al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubbl ... Riporta msn.com