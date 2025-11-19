Meloni al Quirinale per incontrare Mattarella | ieri la polemica tra FdI e Colle

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, appena rientrata a Roma da Mestre, si è recata al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’incontro era stato proposto dal Presidente Meloni questa mattina, con una telefonata al Capo dello Stato, finalizzata a programmare la visita. Ieri la polemica tra FdI e il Colle. Ad innescare la polemica politica ieri erano stati alcuni virgolettati attribuiti dal quotidiano ‘La Verità’ a Francesco Saverio Garofani, consigliere per la difesa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e incentrati su presunte manovre per sbarrare la strada a Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

