Meloni al Quirinale in corso l' incontro con il capo dello Stato Mattarella dopo le polemiche sul piano del Colle contro di lei
La premier dal presidente della Repubblica, dopo il caso scoppiato ieri intorno alle dichiarazioni del capogruppo alla Camera di FdI Galeazzo Bignami.
Le parole del consigliere Garofani (da lui non smentite) sono una notizia degna di nota? Sì. Esiste un complotto del Quirinale contro Meloni? Comico. C'è un tentativo politico da parte del partito della premier di accreditare quel complotto? Decisamente.
Alta tensione tra Quirinale e palazzo Chigi. Il capogruppo di Fdi Bignami chiede di smentire «il piano per fermare Meloni» denunciato da «La Verità», che tira in ballo un consigliere di Mattarella. L'Ira del presidente: «Si sconfina nel ridicolo».
Meloni in Quirinale da Mattarella, incontro con il capo dello Stato'incontro dopo il caso del «piano del Colle contro di lei» - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in mattinata al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
