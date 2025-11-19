Meloni al Quirinale finito l' incontro con il capo dello Stato Mattarella dopo le polemiche sul piano del Colle contro di lei
La premier dal presidente della Repubblica dopo il caso accesosi sulle parole del consigliere di Mattarella, Garofani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Meloni al Quirinale per parlare con Mattarella, l’incontro dopo la tempesta per le parole di Garofani - La premier ha telefonato al presidente della Repubblica per organizzare una visita al Colle dopo la bufera di martedì scaturita dagli articoli de La Verità e dalle uscite successive di Galeazzo Bignam ... Scrive editorialedomani.it
