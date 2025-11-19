Meloni al Quirinale da Mattarella
Dopo l’attacco di Galeazzo Bignami, che aveva chiesto al Colle di smentire l’articolo de La Verità su un presunto piano dei consiglieri del presidente della Repubblica per impedire a Giorgia Meloni di ricandidarsi nel 2027, poco prima dell’ora di pranzo la premier è stata ricevuta da Sergio Mattarella al Quirinale. L’incontro è stato proposto dalla presidente del Consiglio questa mattina, con una telefonata al capo di Stato. LEGGI ANCHE: Garofani può continuare a fare il consigliere di Mattarella dopo l’imprudenza su Meloni? Lo «stupore» del Quirinale per un attacco «sconfinante nel ridicolo». Il consigliere del Quirinale (ex Pd) Francesco Saverio Garofani, al centro dell’articolo “L’attacco del Quirinale per fermare la Meloni”, intervistato dal Corriere della Sera ha commentato l’accusa mossagli dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro parlando di « chiacchierata in libertà tra amici ». 🔗 Leggi su Lettera43.it
