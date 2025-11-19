Meloni al Quirinale da Mattarella incontro con il capo dello Stato dopo le tensioni FdI-Colle sulle frasi di un consigliere
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in mattinata al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mattarella-Meloni, incontro al. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Il consigliere del Quirinale accusato da FdI di aver architettato un piano contro Giorgia Meloni: «Erano chiacchiere tra amici. Il presidente Mattarella mi ha rassicurato» - facebook.com Vai su Facebook
Le parole del consigliere Garofani (da lui non smentite) sono una notizia degna di nota? Sì. Esiste un complotto del Quirinale contro Meloni? Comico. C'è un tentativo politico da parte del partito della premier di accreditare quel complotto? Decisamente. Siamo Vai su X
Meloni al Quirinale da Mattarella, incontro con il capo dello Stato. L'incontro dopo il caso del «piano del Colle contro di lei» - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in mattinata al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si legge su msn.com
