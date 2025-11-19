Giorgia Meloni è al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La presidente del Consiglio, appena rientrata dal Veneto, si è recata al Colle per un colloquio con il Capo dello Stato. Al centro, probabilmente, un chiarimento dopo le dichiarazioni del consigliere del Capo dello Stato, Francesco Saverio Garofani, pubblicate da La Verità su un presunto piano anti-Meloni. L’incontro era stato proposto dal presidente del Consiglio questa mattina, con una telefonata a Sergio Mattarella, finalizzata a programmare la visita. Oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, Garofani ha confermato le sue parole anche se ha cercato di minimizzare: “Era una chiacchierata in libertà tra amici”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni al Quirinale da Mattarella: al centro del colloquio le polemiche sul presunto “piano del Colle” contro di lei