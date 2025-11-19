Meloni al Quirinale da Mattarella | al centro del colloquio le polemiche sul presunto piano del Colle contro di lei
Giorgia Meloni è al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La presidente del Consiglio, appena rientrata dal Veneto, si è recata al Colle per un colloquio con il Capo dello Stato. Al centro, probabilmente, un chiarimento dopo le dichiarazioni del consigliere del Capo dello Stato, Francesco Saverio Garofani, pubblicate da La Verità su un presunto piano anti-Meloni. L’incontro era stato proposto dal presidente del Consiglio questa mattina, con una telefonata a Sergio Mattarella, finalizzata a programmare la visita. Oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, Garofani ha confermato le sue parole anche se ha cercato di minimizzare: “Era una chiacchierata in libertà tra amici”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Le parole del consigliere Garofani (da lui non smentite) sono una notizia degna di nota? Sì. Esiste un complotto del Quirinale contro Meloni? Comico. C'è un tentativo politico da parte del partito della premier di accreditare quel complotto? Decisamente. Siamo Vai su X
Alta tensione tra Quirinale e palazzo Chigi. Il capogruppo di Fdi Bignami chiede di smentire «il piano per fermare Meloni» denunciato da «La Verità», che tira in ballo un consigliere di Mattarella. L’Ira del presidente: «Si sconfina nel ridicolo». Il sottosegretario - facebook.com Vai su Facebook
Meloni al Quirinale da Mattarella, incontro con il capo dello Stato. L'incontro dopo il caso del «piano del Colle contro di lei» - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in mattinata al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da msn.com
Meloni in Quirinale da Mattarella, incontro con il capo dello Stato'incontro dopo il caso del «piano del Colle contro di lei» - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in mattinata al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo riporta ilmessaggero.it
Dopo le polemiche Meloni al Quirinale per incontrare Mattarella - Dopo il duro scontro di ieri seguito alle dichiarazioni del capogruppo di FdI a Montecitorio Galeazzo Bignami, questa mattina, la premier, appena rientrara da Mestre si è recata al Colle per un incont ... Lo riporta ilfoglio.it