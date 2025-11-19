Meloni al Quirinale colloquio con Mattarella
AGI - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appena rientrata a Roma da Mestre, si e' recata al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'incontro - sempre a quanto si apprende - era stato proposto dal presidente Meloni questa mattina, con una telefonata al Capo dello Stato, finalizzata a programmare la visita. 🔗 Leggi su Agi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le parole del consigliere Garofani (da lui non smentite) sono una notizia degna di nota? Sì. Esiste un complotto del Quirinale contro Meloni? Comico. C'è un tentativo politico da parte del partito della premier di accreditare quel complotto? Decisamente. Siamo Vai su X
Alta tensione tra Quirinale e palazzo Chigi. Il capogruppo di Fdi Bignami chiede di smentire «il piano per fermare Meloni» denunciato da «La Verità», che tira in ballo un consigliere di Mattarella. L’Ira del presidente: «Si sconfina nel ridicolo». Il sottosegretario - facebook.com Vai su Facebook
Meloni al Quirinale da Mattarella, incontro con il capo dello Stato. L'incontro dopo il caso del «piano del Colle contro di lei» - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in mattinata al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Segnala msn.com
Meloni in Quirinale da Mattarella, incontro con il capo dello Stato dopo le tensioni FdI-Colle sulle frasi di un consigliere - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in mattinata al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scrive msn.com
Meloni al Quirinale per incontrare Mattarella - A quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appena rientrata a Roma da Mestre, si è recata al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubbl ... Secondo msn.com