meloni al quirinale colloquio con mattarella

AGI - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appena rientrata a Roma da Mestre, si e' recata al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'incontro - sempre a quanto si apprende - era stato proposto dal presidente Meloni questa mattina, con una telefonata al Capo dello Stato, finalizzata a programmare la visita. 🔗 Leggi su Agi.it

