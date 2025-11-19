Meloni al Colleincontro con Mattarella
13.30 A quanto si apprende, la presidente del Consiglio Meloni, appena rientrata a Roma da Mestre,si è recata al Quirinale per un colloquio con il Presidente Mattarella. L'incontro era stato proposto dalla premier stamane, con una telefonata, all'indomani delle tensioni seguite a una notizia su "La Verità" e alla richiesta di smentita fatta al Quirinale dal capogruppo FdI Bignami. Il giornale diretto da Belpietro ventilava un 'piano anti Meloni' del Colle. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
