Meloni al Colle tiene il punto su Garofani Poi detta linea | caso chiuso

Roma, 19 nov. (askanews) – Confermare la linea espressa dai vertici del suo partito, anzi farla ufficialmente propria. Ma allo stesso tempo provare a chiudere uno scontro istituzionale senza precedenti da quando è a palazzo Chigi che, diversamente, avrebbe rischiato di avere conseguenze difficilmente gestibili. Come recitava un vecchio slogan pubblicitario, una telefonata allunga la vita. In questo caso aiuta ad abbassare il livello della tensione. E quella chiamata, che magari il Quirinale si aspettava già ieri sera, Giorgia Meloni l’ha fatta questa mattina, prima di ripartire da Mestre, per programmare quel colloquio con Sergio Mattarella che infatti si è tenuto appena è rientrata Roma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ieri è bastato mezzo pomeriggio per vedere ciò che a Palazzo Chigi si tenta di nascondere da due anni: il governo Meloni tiene finché tutti fingono di avere la stessa idea di politica estera. Appena l’inquadratura si allarga oltre i monologhi della premier, il mos - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, Meloni tiene il punto: «Giusto l’aiuto dalle banche» Vai su X

Meloni al Colle tiene il punto su Garofani. Poi detta linea: caso chiuso - (askanews) – Confermare la linea espressa dai vertici del suo partito, anzi farla ufficialmente propria. Si legge su msn.com

Cos’è questa storia del presunto complotto di Mattarella contro Meloni - Ne ha scritto La Verità con un'enfasi ingiustificata, ma un esponente di Fratelli d'Italia le ha dato credito, e un po' tutti si sono arrabbiati ... Si legge su ilpost.it

Meloni da Mattarella. Nessuno scontro con Colle, rammarico per parole di Garofani - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata questa mattina al Quirinale per un incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per ribadire la sintonia istituzional ... Da msn.com