Meloni al Colle i 20 minuti con Mattarella non chiudono il caso | tra il colloquio e la nota di Chigi toni diversi Cosa ha detto la premier

Xml2.corriere.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'apprezzamento del presidente per la richiesta di incontro e l'esito del faccia a faccia, è apparsa «stonata» la nota di palazzo Chigi per il «rammarico» rimarcato dalla premier. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

