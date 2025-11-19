Meloni a Mattarella | ‘inopportune le parole di Garofani’

Imolaoggi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni ha espresso al Capo dello Stato il suo rammarico per le parole pronunciate in pubblico dal Consigliere Garofani. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

