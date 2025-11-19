meloni a colloquio da mattarella al rientro da mestre dopo le polemiche

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appena rientrata a Roma da Mestre, si è recata al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo le polemiche sull'improbabile teoria di un "piano del Colle" contro la premier che hanno animato il dibattito politico degli ultimi giorni. L’incontro - sempre a quanto si apprende - era stato proposto dal presidente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

