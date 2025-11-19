Meloni 20 minuti al Colle da Mattarella non indietreggia Noi leali ma esigiamo lealtà
Leale al Presidente della Repubblica, con cui «non esiste alcuno scontro istituzionale», ma convinta di una mossa che non considera affatto maldestra. Tutt'altro. Semmai . 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Lega di Luca Zaia, quella di Matteo Salvini, e da domani la Lega di Alberto Stefani. Poi Antonio Tajani con il suo «Viva il Veneto», Maurizio Lupi urla dal palco «Duri ai banchi», e la premier Giorgia Meloni che rivendica per oltre 20 minuti l’azione di govern - facebook.com Vai su Facebook
Negli stessi minuti in cui Giorgia Meloni, in Campania, saltellava sul palco al coro da stadio “chi non salta comunista è…”, a Roma un suo parlamentare campano, Antonio Iannone, presentava un emendamento alla legge di bilancio per riaprire una sanatoria Vai su X
Meloni al Quirinale da Mattarella, Palazzo Chigi: nessuno scontro istituzionale, ma per la premier «inopportune» le parole di Garofani - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in mattinata al Quirinale per un incontro - Segnala msn.com
Attacco al Quirinale: Meloni da Mattarella per 20 minuti - Dopo la pubblicazione su La Verità di un articolo dal titolo “Il piano del Quirinale per fermare la Meloni”, il capogruppo di FdI, Galeazzo Bignami, ha chiesto a Mattarella di smentire un possibile co ... Secondo mam-e.it
Meloni al Quirinale, cosa si sono detti la premier e Mattarella in 20 minuti di incontro. «Nessuno scontro istituzionale» - La premier dal presidente della Repubblica, dopo il caso scoppiato ieri intorno alle parole del consigliere del Quirinale Garofani. Secondo roma.corriere.it