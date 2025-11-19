Meghan Markle anticipa il Natale e costringe Harry a comparire in un cameo

Il Natale è ormai alle porte – se così si può dire – e c’è chi ha già iniziato i preparativi. in grande, grandissimo, stile. Parliamo di Meghan Markle, alias la Duchessa di Sussex, che trascorrerà le feste in casa, ma non con una cena qualsiasi. L’avventura su Netflix della Duchessa continua e il suo programma di lifestyle With Love, Meghan prepara uno speciale natalizio dal titolo Holiday Celebration. E persino il Principe Harry, volente o nolente, ne farà parte. Lo show di Natale di Meghan Markle. “Abbracciare le tradizioni e crearne di nuove in questa stagione di feste”: così Meghan Markle annuncia su Instagram l’arrivo di With Love, Meghan: Holyday Celebration, lo speciale natalizio del suo ( criticatissimo ) show di lifestyle su Netflix. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Meghan Markle anticipa il Natale e costringe Harry a comparire in un cameo

