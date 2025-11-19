MegaZeraora | il Pokémon fulmirapido debutta in Leggende Pokémon | Z-A – Megadimensione – Il video

(Adnkronos) – The Pokémon Company International, per mezzo di una nota ufficiale, ha svelato ufficialmente MegaZeraora, una Megaevoluzione mai vista prima del Pokémon misterioso Zeraora, che farà il suo debutto nel pacchetto di contenuti scaricabili a pagamento (DLC) Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione. L'introduzione di MegaZeraora rafforza l'impegno verso l'espansione delle dinamiche di gioco e introduce . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com