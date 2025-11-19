Mette in fila le priorità aretine. Lo fa nel giorno del primo consiglio regionale chiamato a votare il programma di governo già presentato dal presidente Giani. Cinque anni riassunti in un "libro" delle cose da fare. Oggi a Palazzo del Pegaso il debutto della giunta con le deleghe agli otto assessori. E tra i banchi della maggioranza anche quello di Roberta Casini. A un passo dalla delega a infrastrutture e trasporti, Filippo Boni ha già chiara la rotta per restituire ad Arezzo ciò che è mancato in cinque anni: la voce. Lo fa nello stesso giorno e nella stessa aula in cui Gabriele Veneri, consigliere (rieletto) di Fratelli d’Italia scandisce: "Questa legislatura dovrà segnare un cambio di passo, ed essere in grado di affrontare le grandi sfide: il calo demografico, i cambiamenti sul mercato del lavoro e la struttura della nostra economia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Medioetruria la mia priorità". L’agenda del neoassessore Boni. Veneri chiede il cambio di passo