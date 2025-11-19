Mediobanca si avvicina il momento del cambio di vertice; Francesco Saverio Vinci negozia la sua uscita dopo 15 anni come Direttore generale

Ilgiornaleditalia.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore generale Francesco Saverio Vinci conclude il suo percorso alla guida operativa di Mediobanca, lasciando spazio a un cambiamento che potrebbe segnare una nuova fase nella gestione della banca Mediobanca, il direttore generale Francesco Saverio Vinci, in Mediobanca dal 1987 e Diret. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

mediobanca si avvicina il momento del cambio di vertice francesco saverio vinci negozia la sua uscita dopo 15 anni come direttore generale

© Ilgiornaleditalia.it - Mediobanca, si avvicina il momento del cambio di vertice; Francesco Saverio Vinci negozia la sua uscita dopo 15 anni come Direttore generale

News recenti che potrebbero piacerti

Mps si avvicina al 35% di Mediobanca. Ora il traguardo dell’Ops è a un passo - I soci di Piazzetta Cuccia possono aderire fino all’8 settembre Se fosse una partita a scacchi, Siena starebbe per muovere la regina e Piazzetta Cuccia ... Lo riporta quotidiano.net

Mediobanca, cosa succede ora? Piazzetta Cuccia è più vicina al cambio, Mps vede la meta - La bocciatura dell’ops su Banca Generali, secondo gli analisti, spianerebbe la strada all’offerta di Siena su Piazzetta Cuccia che si concluderà l’8 ... Come scrive corriere.it

Mediobanca, Nagel resta in sella e denuncia il conflitto di interessi di Delfin, Edizione e Cassa Forense. Ma Mps prepara il cambio - Il Monte avvia i cantieri per nominare il successore in Piazzetta Cuccia con assemblea ad hoc. milanofinanza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mediobanca Avvicina Momento Cambio