Mediobanca si avvicina il momento del cambio di vertice; Francesco Saverio Vinci negozia la sua uscita dopo 15 anni come Direttore generale

Il direttore generale Francesco Saverio Vinci conclude il suo percorso alla guida operativa di Mediobanca, lasciando spazio a un cambiamento che potrebbe segnare una nuova fase nella gestione della banca Mediobanca, il direttore generale Francesco Saverio Vinci, in Mediobanca dal 1987 e Diret. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mediobanca, si avvicina il momento del cambio di vertice; Francesco Saverio Vinci negozia la sua uscita dopo 15 anni come Direttore generale

