Mediobanca Francesco Saverio Vinci negozia la sua uscita dopo 15 anni come Direttore generale stime sopra i 10 milioni

Il direttore generale Francesco Saverio Vinci conclude il suo percorso alla guida operativa di Mediobanca, lasciando spazio a un cambiamento che potrebbe segnare una nuova fase nella gestione della banca Mediobanca, il direttore generale Francesco Saverio Vinci, in Mediobanca dal 1987 e Diret.

