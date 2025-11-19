Medio Oriente cancellato colloquio Wtikoff -Hamas

Cancellato per pressioni israeliane il colloquio previsto tra l’inviato speciale statunitense Wtikoff e il capo negoziatore di Hamas. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

