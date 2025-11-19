Medicina estetica in forte crescita in Italia Tra i plus tecnologia e nuove abitudini digitali
Un settore sempre più consapevole trainato da prenotazioni online e richieste mirate. La medicina estetica in Italia sta vivendo una stagione di crescita costante e sempre più strutturata. Il Paese si conferma il primo mercato europeo e occupa la quarta posizione nel panorama mondiale per numero di procedure sia chirurgiche sia non chirurgiche. Un risultato che riflette un interesse ormai maturo e un approccio più consapevole al benessere e alla cura della propria immagine. Le ultime rilevazioni di iDoctors, la principale piattaforma italiana dedicata alla prenotazione online di visite specialistiche ed esami diagnostici, mostrano un andamento particolarmente dinamico. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Scopri altri approfondimenti
Medicina estetica, cresce l’interesse tra i giovani delle generazioni Z e Alpha ilsole24ore.com/art/medicina-e… Vai su X
Oggi vi mostriamo il risultato di un percorso personalizzato di medicina estetica studiato per ridefinire la linea mandibolare e migliorare la compattezza della zona sottomentoniera. Nel prima era visibile un accumulo adiposo che appesantiva il profilo.? Nel do - facebook.com Vai su Facebook
Medicina estetica, cresce l’interesse tra i giovani delle generazioni Z e Alpha - E’ una cura costruita su misura, con profonda attenzione all’identità del paziente, alla sicurezza delle procedure e alla sostenibilità de ... Riporta ilsole24ore.com
Chirurgia estetica in Italia: numeri, tendenze e nuove normative sulla sicurezza - La chirurgia estetica è entrata stabilmente nel mercato sanitario italiano, con oltre un milione di trattamenti eseguiti ogni anno tra interventi chirurgici e procedure ambulatoriali. Scrive melandronews.it
L’estetica rigenerativa per chi sceglie di rimanere sé stessa - Il centro estetico Donna Lucetta Beauty offre un’alternativa alla chirurgia estetica per chi desidera fermare il tempo in modo naturale ... Secondo giornaledibrescia.it