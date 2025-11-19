Un settore sempre più consapevole trainato da prenotazioni online e richieste mirate. La medicina estetica in Italia sta vivendo una stagione di crescita costante e sempre più strutturata. Il Paese si conferma il primo mercato europeo e occupa la quarta posizione nel panorama mondiale per numero di procedure sia chirurgiche sia non chirurgiche. Un risultato che riflette un interesse ormai maturo e un approccio più consapevole al benessere e alla cura della propria immagine. Le ultime rilevazioni di iDoctors, la principale piattaforma italiana dedicata alla prenotazione online di visite specialistiche ed esami diagnostici, mostrano un andamento particolarmente dinamico. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Medicina estetica in forte crescita in Italia. Tra i plus tecnologia e nuove abitudini digitali