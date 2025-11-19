Medicina debutta il semestre aperto | a Bologna iscrizioni sotto la media
Il primo appello per i corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria per il "Semestre aperto", introdotto dalla riforma della ministra Anna Maria Bernini, si terrà domani, 20 novembre. Gli studenti saranno impegnati nelle prime tre prove previste dal percorso di valutazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
