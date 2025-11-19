Medicina al via esami del semestre aperto | aule sovraffollate costi in salita e studenti nel caos
Alla vigilia del primo appello, la riforma che avrebbe dovuto democratizzare l'ingresso a Medicina sembra mostrare criticità strutturali: aule sature, informazioni carenti e una spesa media di 460 euro che smentisce l'idea di accesso libero. Tra entusiasmo del Ministero e malcontento degli studenti, il nuovo modello parte già in salita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
