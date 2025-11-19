Mediaset celebra la Giornata mondiale dei diritti dei bambini con una nuova campagna multimediale

In occasione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini, che si celebra ogni anno il 20 novembre, Mediaset presenta una nuova campagna multimediale pensata per richiamare l’attenzione sull’importanza di proteggere e garantire i diritti dell’infanzia. L’iniziativa coinvolge tutte le reti del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, oltre ai canali digitali e ai profili social ufficiali. Da oggi è in onda uno spot dedicato, costruito per dare voce direttamente ai bambini e trasmettere un messaggio forte e universale. Il claim scelto — “I diritti dei bambini fanno rima con il nostro impegno” — rappresenta la filosofia alla base della campagna, che punta a rendere chiari e immediati i principi fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

