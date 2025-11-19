Media | Piano Usa prevede che Kiev ceda territori e alcune armi
Media: “Il piano di pace Usa prevede che Kiev ceda terre e riduca le armi” Gli Stati Uniti hanno segnalato al presidente Volodymyr Zelensky che l’Ucraina deve accettare un piano elaborato da Washington per porre fine alla guerra con la Russia, e che prevede la rinuncia di Kiev a territori e ad alcune armi. Lo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Media: piano di pace Usa prevede il Donbass alla Russia e che Kiev riduca l'esercito - Axios: “Il piano di pace di Trump prevede il Donbass alla Russia in cambio di garanzie di sicurezza a Kiev e all'Ue” Il piano di pace Trump per la fine della guerra in Ucraina garantirebbe alla Russia ... Si legge su msn.com
Piano Usa-Russia per porre «fine alla guerra Ucraina»: i 4 punti chiave nell'accordo segreto - L'amministrazione Usa guidata da Donald Trump ha collaborato segretamente con la Russia per arrivare alla stesura di un nuovo piano per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta msn.com
