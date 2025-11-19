Media | Piano Usa prevede che Kiev ceda territori e alcune armi

Imolaoggi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Media: “Il piano di pace Usa prevede che Kiev ceda terre e riduca le armi” Gli Stati Uniti hanno segnalato al presidente Volodymyr Zelensky che l’Ucraina deve accettare un piano elaborato da Washington per porre fine alla guerra con la Russia, e che prevede la rinuncia di Kiev a territori e ad alcune armi. Lo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

