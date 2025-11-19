Media | Piano segreto Usa-Russia per porre fine alla guerra in Ucraina | Gli Stati Uniti approvano nuove armi a Kiev per 105 milioni di dollari

Tgcom24.mediaset.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ucraina colpisce strutture militari in Russia con i missili Atacms. L'Ue propone la "Schengen militare": spostamenti delle truppe più facili in Europa. Sabotaggi ferroviari, la Polonia accusa Mosca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

media piano segreto usaMedia: "Piano segreto Usa-Russia per porre fine alla guerra in Ucraina | Gli Stati Uniti approvano nuove armi a Kive per 105 milioni di dollari - L'amministrazione Usa guidata da Donald Trump ha collaborato segretamente con la Russia per arrivare alla stesura di un nuovo piano per porre fine alla gue ... Si legge su msn.com

