Medaglia di bronzo per Scettri in finale
Il Rally del Tirreno Messina non sorride del tutto a Valerio Scettri che, dopo aver centrato il successo nel 2024, non è riuscito a difendere il titolo nella Coppa Italia Rally in una due giorni siciliana che lo ha visto comunque protagonista. Il pilota di Lozzo Atestino, in compagnia di Roberto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ROSETO DEGLI ABRUZZI – Sul podio, con al collo la medaglia di bronzo, anche l’osimano Leon Mengoni della Boxing Club Castelfidardo - facebook.com Vai su Facebook
Un esercizio da medaglia di bronzo…e un giorno speciale: Manila Esposito compie oggi 19 anni A Parigi 2024 ci aveva lasciati a bocca aperta con un esercizio incredibile, che le era valso una medaglia alle Olimpiadi #Olympics #Paris2024 #ManilaE Vai su X
Mondiali di nuoto, le finali: Pellacani vince il bronzo nel trampolino 3 metri, Quadarella record europeo - Nella penultima giornata di gare ai Mondiali di nuoto di Singapore l'Italia vince un'altra medaglia, a conquistarla è ancora Chiara Pellacani, che è arrivata terza nella gara individuale del ... Riporta fanpage.it
Chiara Pellacani, bronzo nel trampolino da tre metri. Quadarella quarta con record europeo - L'azzurra conquista un'altra storica medaglia di bronzo nel trampolino da 3 metri. Scrive ilgiornale.it
Chiara Pellacani vince il bronzo nei tuffi dal trampolino di 3 metri: è la terza medaglia ai mondiali di Singapore - Altra medaglia nel mondiale di tuffi di Singapore per Chiara Pellacani, che conquista il bronzo nel trampolino 3 metri. Secondo ilfattoquotidiano.it