Medaglia d' argento per bonfadini alla finale

Padovaoggi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2025 di Manuel Bonfadini si conclude con la seconda posizione nella Coppa Italia Rally, classe K10, conquistata nella finale nazionale che si è corsa tra Sabato e Domenica al Rally Tirreno Messina con il pilota di Pozzonovo che, al volante della sua Peugeot 106 Rallye Kit Car curata da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

