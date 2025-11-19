McTominay un gesto alla Pelè ora fai appendere quel gol al Louvre The Scotsman celebra la rovesciata di Scott

“Ok Scott, hai fatto una gran rovesciata per il Napoli, ora replicala per la Scozia. Nessun problema. Che gol per dare la spinta alla Scozia, il tipo di momento che ti fa guadagnare un posto ai Mondiali. È stato una minaccia per tutta la sera per i danesi. Fai appendere quel gol al Louvre. Solo per questo, signore, ne prendi 10?. Sembra l’inizio di un poema epico, invece è il voto che The Scotsman dedica a Scott McTominay dopo l’epica, appunto, qualificazione della Scozia ai Mondiali di Usa 2026. C’era tantissima Serie A ad Hampden Park: la sblocca McTominay con una rovesciata fantastica, nella ripresa Hojlund pareggia su rigore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

