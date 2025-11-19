McTominay scrive la storia della Scozia | eurogol e qualificazione al Mondiale alla Danimarca non basta Hojlund

Spettacolo puro tra Scozia e Danimarca, in quello che era un vero e proprio spareggio per la qualificazione diretta al Mondiale. Una gara magnifica, che ha visto il Napoli decisamente protagonista. A sbloccare la sfida è stata infatti una super rovesciata di Scott McTominay. Successivamente è arrivato il pareggio danese con Rasmus Hojlund su rigore. In pieno recupero, però, ad esultare sono stati gli scozzesi, che hanno trovato il gol del 3-2 e del 4-2 necessari per staccare il pass per la Coppa del Mondo. Gol in rovesciata e qualificazione per McTominay: solo playoff per Hojlund. Serviva una vittoria ed è arrivata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

