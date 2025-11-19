McTominay scrive la storia della Scozia | eurogol e qualificazione al Mondiale alla Danimarca non basta Hojlund

Spazionapoli.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spettacolo puro tra Scozia e Danimarca, in quello che era un vero e proprio spareggio per la qualificazione diretta al Mondiale. Una gara magnifica, che ha visto il Napoli decisamente protagonista. A sbloccare la sfida è stata infatti una super rovesciata di Scott McTominay. Successivamente è arrivato il pareggio danese con Rasmus Hojlund su rigore. In pieno recupero, però, ad esultare sono stati gli scozzesi, che hanno trovato il gol del 3-2 e del 4-2 necessari per staccare il pass per la Coppa del Mondo. Gol in rovesciata e qualificazione per McTominay: solo playoff per Hojlund. Serviva una vittoria ed è arrivata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

mctominay scrive la storia della scozia eurogol e qualificazione al mondiale alla danimarca non basta hojlund

© Spazionapoli.it - McTominay scrive la storia della Scozia: eurogol e qualificazione al Mondiale, alla Danimarca non basta Hojlund

Contenuti che potrebbero interessarti

mctominay scrive storia scoziaMcTominay fatica anche con la Scozia, ma ha salvato un possibile gol della Grecia (Daily Record) - La valutazione data a Scott McTominay con la sua Nazionale. Secondo ilnapolista.it

McTominay, falso allarme: uscito zoppicante con la Scozia, contro la Roma ci sarà - Allarme rientrato, quasi, del tutto per Scott McTominay, uscito ieri anzitempo nel match che ha visto la Scozia superare 2- Segnala gazzetta.it

McTominay fa volare la Scozia: gol da centravanti vero con la Bielorussia! E le Far Oer vedono il Mondiale - Il centrocampista del Napoli ha segnato un gol da attaccante puro durante Scozia- Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Mctominay Scrive Storia Scozia