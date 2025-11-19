McTominay scrive la storia della Scozia | eurogol e qualificazione al Mondiale alla Danimarca non basta Hojlund
Spettacolo puro tra Scozia e Danimarca, in quello che era un vero e proprio spareggio per la qualificazione diretta al Mondiale. Una gara magnifica, che ha visto il Napoli decisamente protagonista. A sbloccare la sfida è stata infatti una super rovesciata di Scott McTominay. Successivamente è arrivato il pareggio danese con Rasmus Hojlund su rigore. In pieno recupero, però, ad esultare sono stati gli scozzesi, che hanno trovato il gol del 3-2 e del 4-2 necessari per staccare il pass per la Coppa del Mondo. Gol in rovesciata e qualificazione per McTominay: solo playoff per Hojlund. Serviva una vittoria ed è arrivata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Conte riceverà il pieno sostegno dello zoccolo duro del Napoli che lui ha portato allo scudetto. Come scrive Repubblica l’elenco è lungo: il capitano Di Lorenzo, ma anche Politano, Buongiorno, Rrahmani, McTominay e quelli che sono rimasti a Castel Volturn - facebook.com Vai su Facebook
McTominay fatica anche con la Scozia, ma ha salvato un possibile gol della Grecia (Daily Record) - La valutazione data a Scott McTominay con la sua Nazionale. Secondo ilnapolista.it
McTominay, falso allarme: uscito zoppicante con la Scozia, contro la Roma ci sarà - Allarme rientrato, quasi, del tutto per Scott McTominay, uscito ieri anzitempo nel match che ha visto la Scozia superare 2- Segnala gazzetta.it
McTominay fa volare la Scozia: gol da centravanti vero con la Bielorussia! E le Far Oer vedono il Mondiale - Il centrocampista del Napoli ha segnato un gol da attaccante puro durante Scozia- Scrive corrieredellosport.it