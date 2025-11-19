McTominay è andato 20 centimetri più in alto di Ronaldo | la sua è la rovesciata più alta di sempre The Sun

McTominay segna in rovesciata e la Scozia festeggia la qualificazione ai Mondiali, un sogno a lungo inseguito da noi italiani. Quando la posta in gioco è alta, a lui piace farli belli: i napoletani lo ricordano bene, soprattutto per l’ultima di campionato contro il Cagliari che ha consegnato lo scudetto. McTominay meglio di Ronaldo. Ieri McTominay ha stupito tutti con una rovesciata spettacolare che resterà nella memoria dei tifosi. Il gesto tecnico e atletico dello scozzese ha fatto subito il paragone con Cristiano Ronaldo, che nel 2018, nel quarto di finale di Champions contro la Juventus, aveva segnato un’acrobazia memorabile impattando la palla a 2,31 metri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

