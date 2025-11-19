Maxi-operazione Scu nel Salento con 22 arresti | alcuni indagati anche del Brindisino

LECCE – Sono indagati a piede libero e rispondono di un'ipotesi di reato a testa, per reati in materia di droga. Si tratta delle tre persone originarie della provincia di Brindisi coinvolte nella maxi-inchiesta che all'alba di oggi, 19 novembre 2025, ha portato all'arresto di 22 persone nel. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

