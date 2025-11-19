Maxi Lopez punge Icardi | Non l’ho mai picchiato? Certo non rimaneva mai da solo! Oggi c’è pace ma…
Inter News 24 L’ex attaccante di Torino e Catania, Maxi Lopez, torna a pungere Mauro Icardi dopo i tanti attriti avuti in passato per l’ex moglie Wanda Nara. Ospite della trasmissione argentina Paren la mano, Maxi Lopez è tornato a essere stuzzicato sulla storica e chiacchierata rivalità con Mauro Icardi, l’ex capitano e bomber dell’ Inter. L’ex attaccante, ormai ritiratosi dal calcio giocato, ha risposto in maniera diplomatica e a tratti ironica alle domande riguardanti possibili scontri fisici mai avvenuti in passato con il connazionale. Lopez ha spiegato che non ci sono mai state “scazzottate” o confronti violenti semplicemente perché l’ex numero 9 nerazzurro non si trovava mai in situazioni di solitudine che lo permettessero. 🔗 Leggi su Internews24.com
